券商观点：中国A股高位震荡概率大，掘金东北振兴概念--中信证券

路透北京4月13日 - 中国大型券商--中信证券周一发布报告称，未来一周宏观流动性存在正负因素交织，可能依然维持不好不坏的状况，风险溢价的下行已经进入敏感的时间窗口。稳增长、宽财政、宽货币托底市场的逻辑依然存在，但是边际效用递减，大盘可能呈现高位盘整的状态。

报告并称，经济数据可能证实3月与一季度经济依然疲弱，但是在投资者的经济预期不断向下修正的状况下，预计数据对市场冲击不大，稳增长政策可能成为关注焦点，其中可能尤其以东北地区稳增长为重点。

该报告称，近期舆情显示，稳增长政策将密集出台，东北地区经济改革加速推进。东北地区即将启动的重大基础设施项目建设、推进装备制造业走出去以及扩大消费等政策值得关注。

以下为中信证券报告要点摘录：

经济预期向下修正，市场将更关注稳增长。在上周周报中，我们认为市场对一季度及3月份部分数据预期过高（GDP预期为7.1%、工业增加值预期为7.3%），市场预期将会向下修正。因此，我们认为本周三公布的经济数据显着低于预期的可能性已经不大。但是，高频数据显示经济下行压力并没有缓解，市场将更为关注稳增长政策。

稳增长重点关注东北地区，“十三五”规划项目可能提前开工。4月9、10日政策舆情显示，中央密集调研地方经济，汪洋副总理调研辽宁外贸，李克强总理召开东北三省经济工作座谈会。我们认为投资者应重点关注东北地区：在“一带一路”规划中，要建设北京－莫斯科欧亚高速运输走廊，东北地区处于核心地位，市场似乎对此预期不足。

李克强总理召开东北三省经济座谈会提到，一是尽快启动一批可以增强发展后劲的重大基础设施项目，“十三五”规划项目可提前开工；二是着力扩大消费，加快发展旅游、养老、健康等产业和电子商务等新兴业态；三是加快棚户区改造等重大民生工程；四是发挥东北骨干企业多的优势，推进装备制造业走出去和开展国际产能合作。我们认为，东北地区铁路建设、装备制造走出去以及互联网+消费是重点，建议投资者重点关注。

宏观流动性不好不坏，风险溢价下行进入敏感窗口。近期宏观流动性存在一些负面因素，如包括4-5月中下旬的财政存款上缴、本周的打新因素、地方债置换计划造成的债券供给增加等，但我们认为在热钱流出放缓，央行有意放松货币政策的状况下宏观流动性会保持在中性偏松、不好不坏的状态。

但在经济疲软，无风险利率上行的状况下，风险溢价下降造成的A股上扬具备一定泡沫化特征：1）投资者情绪指标已经接近2007年大牛市时的峰值；2）海外资金开始大幅撤出中国股市；3）从国际经验来看，美国在70年代末到80年代初也曾经出现与目前A股相似的风险溢价驱动行情，但是其从1978年到1983年股指的翻倍经历了6年时间，且期间有反复，而A股仅在1年时间内就实现了。

增量公募资金的配置是影响短期港股走势的最关键因素。我们的测算表明存量公募资金短期内配置港股的可能性非常低：QDII规模有限（目前594亿而去年年报披露的港股配置额度就达到349亿）、公募基金修改基金合同难度不大但需要时间（40天+20交易日）；但新增公募的规模非常可观：3月份达到1,250亿创下历史新高（之前最高是741亿）、4月份前10天每天新成立的基金规模就达到65.6亿元（仅前10天就有656亿）。

市场判断：大盘高位震荡概率大。展望未来一周，经济数据可能证实3月与一季度经济依然疲弱，但是在投资者的经济预期不断向下修正的状况下，我们预计数据对市场冲击不大，稳增长政策可能成为关注焦点，其中可能尤其以东北地区稳增长为重点。

但是另一方面，宏观流动性存在正负因素交织，可能依然维持不好不坏的状况，风险溢价的下行已经进入敏感的时间窗口。我们依然维持4月月报的观点：稳增长、宽财政、宽货币托底市场的逻辑依然存在，但是边际效用递减，大盘可能呈现高位盘整的状态。

配置建议：配置确定性主题，掘金东北振兴政策投资主线。配置上我们维持四月份策略月报的观点：拥抱主题风口，布局两条主线：一是处于“互联网+”和“智能制造”风口的成长股；二是“一带一路”等稳增长政策对基建产业链相关个股的价值重估。近期舆情显示，稳增长政策将密集出台，东北地区经济改革加速推进。东北地区即将启动的重大基础设施项目建设、推进装备制造业走出去以及扩大消费等政策值得关注。