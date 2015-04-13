中国金融：3月消费信心环比回升，受稳增长政策与股市繁荣提振--银联

路透北京4月13日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布今年3月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月消费信心指数环比上升2.31。消费信心回升与宏观政策利好密集出台，股市繁荣带动消费者可支配收入增长等有关。

BCCI样本数据显示，春节长假过后，样本持卡人生活必需品消费明显减少，超市类商户日均交易金额较上月下降22%；同时，随着节后企业日常经营的逐步开展，样本持卡人宾馆类消费和交通类消费均有所增长，其中宾馆类交易金额占比较上月上升0.28个百分点；航空售票和铁路客运类交易金额占比较上月分别上升0.31和0.03个百分点。

报告称，在大宗消费支出方面，汽车类消费交易回暖明显，样本持卡人汽车类交易金额占比较上月提高1.12个百分点；而房地产交易增速提升一定程度上拉动了家电需求增长，家电类交易金额占比较上月上升1.35个百分点。

报告分析，在宏观层面，3月内中央领导及政府高层表态为中国经济发展提振信心；同时，一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施也相继出台，包括福建、广东和天津自贸区获批，“一带一路”战略规划正式发布，房地产利好政策组合推出等等，为促进经济回暖注入多重活力，从而也带动居民消费信心增强，有助于BCCI数值的进一步企稳。

BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。