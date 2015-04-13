更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率小降IRS持稳，外贸疲弱致经济预期仍差

* 现券收益率小跌，午后长端品种扩大跌幅

* IRS短端止跌反弹，长端略下行

* 外贸数据走差致经济基本面预期仍弱

* 短期关注IPO冲击下资金面变化及宏观数据

* 资金仍宽但七天回购利率跌幅收窄 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月13日 - 中国银行间债市周一现券收益率继续小降，国债期货亦收涨。交易员表示，新股密集发行之际，资金面仍宽松无虞，支撑短券收益率继续下行；而外贸数据走差令机构预期经济走势仍疲弱，虽尚待更多经济数据验证，但午后长端品种跌幅进一步加大。

利率互换(IRS)方面，他们指出，七天回购利率跌幅收窄，IRS短端品种止跌反弹，长端略下行，但整体变化均幅度有限；短期关注新股IPO冲击下资金面变化，及即将公布的宏观经济数据。

“三年国开(债)下了2-3bp吧，长债大概也有5-6bp，”北京一银行交易员称，近期短券收益累计跌幅超10个基点(bp)，主要还是受益回购利率持续走低，现在看IPO对资金影响也不大，所以短券仍有支撑。

他并认为，今天进出口数据出来，已经有一些机构开始做多，如果宏观经济数据不出大意外，初步估计现券收益率持稳概率较大。

中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。

上海一银行交易员称，IRS短端小幅上行主要是因为回购利率基本止跌，长端下行则与进出口数据很差有关，机构多预计一季度经济数据会比较差，目前都等着数据结果。

中国国家统计局本周三(15日)将公布一季度GDP(国内生产总值)和3月工业、消费及投资等数据。路透调查显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国一季度GDP同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速。

一级方面，财政部上午招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.2210%；边际中标收益率为3.2810%，投标倍数为1.99倍。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.9200%，上日尾盘为3.9400%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.1650%/4.15%，上日尾盘为4.21%/4.19%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.905元，较上日结算价涨0.46%；10年期国债主力合约T1509 收报95.630元，较上日结算价涨0.44%。

**七天回购利率跌幅收窄**

银行间市场周一主要回购续跌；不过随着新股发行的开始，七天期回购加权利率仅微降，较4月以来动辄逾10个基点(bp)的跌幅明显收窄。整体来看，目前资金供给仍较充裕，IPO冲击暂时不大。

本周从今日起，沪深两市将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

北京一银行交易员表示，“今天资金还是宽松的，几个大行都有钱，IPO冲击(暂时)不大。”

她并认为，从一季度MLF等操作情况看，央行维持资金市场稳定的同时，引导利率下行意图十分明显。若资金市场因IPO产生过大波动，料央行会出手扶助。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

公开市场方面，一级交易商本周仍可上报逆/正回购操作，以及三个月央票需求。交易员预计，如无意外，明日逆回购操作有望继续现身。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,676.03亿元，较上一交易日的13,350.27亿元稍增；其中，隔夜品种成交10,514.75亿元，上一交易日为10,433.64亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3515 2.3940 -4.25 10,514.75

七天 2.8942 2.8958 -0.16 2,428.70

14天 3.4139 3.4540 -4.01 501.56

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5100 0.5550 -4.50 35.69

七天 4.0000 5.2950 -129.50 3.63

14天 3.9000 4.1050 -20.50 0.23

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4500 2.5000 -5.00 --

七天 2.9600 3.0000 -4.00 --

14天 3.3900 3.4500 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4050 2.4890 -8.40 --

七天 2.9490 2.9700 -2.10 --

三个月 4.7667 4.7821 -1.54 --