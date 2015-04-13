更新版 1-中国能源：首季煤炭产量下降效益不佳，主因房地产低迷令需求减少

* 中国煤炭首季产量同比下降3.5%

* 前两月大型煤企亏损面逾八成

* 全社会存煤已持续39个月超过3亿吨

* 房地产低迷令煤炭需求下降，且这一趋势将延续 (新增更多内容和评论)

路透北京4月13日 - 中国煤炭工业协会称，中国一季度煤炭产量同比下降3.5%，前两月大型煤企亏损面逾八成。分析师指出，今年煤炭需求下降很快，主要来自房地产市场的低迷。

新华社报导援引协会快报指出，全国煤炭首季销量8亿吨，同比下降4.7%。前两个月，90家大型企业亏损131亿元人民币，亏损面80%以上，且全社会存煤已持续39个月超过3亿吨。

报导援引煤炭协会会长王显政此前在会议上指出，坚决把不安全的产量、不经济的（亏损煤矿的）产量、煤质差的产量减下来，力争在2014年基础上，今年煤炭产量同比减少5%。

“煤炭需求下降很快，房地产低迷是主要原因，...炼钢、轧钢都需要用电，同时炼铁需要炼焦煤，水泥也需要煤炭。”格林大华期货煤炭分析师张朋程指出。

展望后市，他并认为，需求低迷预计延续，价格夏季补库有反弹。

今年以来，煤炭经济运行形势依然严峻。王显政还指出，当前煤炭经济低位徘徊，短期难以改变；价格近期回升乏力，企业困难加剧。但从中长期看，煤炭行业发展有空间、有市场、有前景。