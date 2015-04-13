更新版 1-两岸金融：台湾金管会控管银行大陆授信曝险，年底前呆帐提存率达1.5%

(新增银行局长谈话及最新公布内容)

路透台北4月13日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，近期将对银行大陆曝险提出进一步控管措施，包括加强查核短期贸易融资，并要求银行增提大陆曝险准备等。目前银行对大陆曝险增提准备率为1%，金管会将要求年底前对大陆授信余额的备抵呆帐提存率于今年底应至少达1.5%。

他在立法院财委会受访时并指出，将加强查核是否确为短期融资，及强力执行短期拆除一直延期的部分，假设天期超过三个月则应该增加认列曝险，最重要部分是要求银行增提对大陆曝险准备。

“让银行可以承受更多对大陆风险的能力，”他说。

金管会银行局局长詹庭祯傍晚补充说明，为反应交易实质将明定新承作的资金拆存案件，期资金拆存期间虽低于三个月，但预期到期后将再展期至实际承作期间超过三个月者仍应全额计入对大陆地区的曝险限额。

他指出，为强化银行对大陆地区授信曝险的风险承担能力，将依据规定要求银行对大陆地区授信余额(含短期贸易融资)的备抵呆帐提存率于今年底应至少达1.5%，并呼吁银行应尽早达成。

他也称，将银行对大陆授信控管能力及授信品质等授信业务办理情形列入银行申请海外分行的准驳依据，自去年底陆续对大陆授信金额较高的银行办理专案检查，并将银行对大陆授信风险管理列入年度检查重点。

针对当地媒体此前报导台湾央行建议检讨银行对大陆曝限计算方式，从严控管短期贸易融资及同业短期资金拆存，曾铭宗曾表示，现行政策已放宽，若改变对银行业务会有冲击，初步想法维持现有规定。