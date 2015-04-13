欧洲汇市：英镑兑美元跌至五年低位，受大选不确定性压制

“这的确让人感觉大选正成为市场焦点，”纽约梅隆银行驻伦敦的策略师Neil Mellor表示。

“2010年以来的低点在1.42美元附近，若近期下探该点位，我一点也不会感到意外。”

英镑兑美元 跌至1.4593美元，但兑普遍走软的欧元 则是小涨至0.7234英镑。

近几个月来市场对于选后可能出现的局面未形成共识，而到底有哪些结果对英镑不利，也是众说纷纭。

许多伦敦当地交易商表示，由工党主导的政府将对英镑不利；伦敦当地向来倾向支持右翼党派。不过许多外国投资人不但担心行政效率不彰前景可能使之无法处理英国双赤字问题，同时也担心保守党所提出的是否续留欧盟公投的承诺。

英国博彩公司William Hill指出，最有可能出现的情况是一个少数政府，工党主政的赔率为7/4，即机率为36%，而保守党主政的赔率为11/4，或机率为27%。(完)

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