中国资管：上周12款集合信托产品发行，一年期与两年期产品预期收益倒挂

路透北京4月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（4月4-10日）共有9家信托公司发行了12款集合信托产品，发行量环比减少12款。

12款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.95亿元，环比增加0.09亿元，增幅为4.84%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为23.40亿元，环比减少21.24亿元，增幅为47.58%。

其中，募集规模最大的是方正信托发行的“方正信托-东银并购基金集合资金信托计划”，募集规模为6.00亿元，这是一款权益投资类产品。

从期限上看，12款新发行产品均公布了期限，平均期限20.18个月，环比增加0.05个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 2 9.40% 上升6.81个百分点

24个月期 6 9.28% 下降1.55个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了6款，金融领域产品发行了3款，房地产领域产品发行了1款，工商企业领域产品发行了1款，其他领域产品发型了1款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了7款，贷款运用类产品发行了3款，组合运用类产品发型了1款，股权投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品11款**

统计时间内共有7家信托公司成立了11款集合信托产品，成立数量环比减少54款。

11款新成立产品中，3款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.16亿元，环比减少0.66亿元，降幅为36.26%。

其中，成立规模最大的是中泰信托成立的“泰盛9号凯里城投2期集合资金信托计划”，成立规模为2.989亿元。

上周共有5款新成立产品公布了期限，平均期限19.20个月，环比增加0.60个月。上周共有1款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.00%，环比增加1.01个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了1款，工商企业领域产品成立了1款，其他领域产品成立了2款。