香港金融：金管局向市场注入23.25亿港元，遏抑港元强势

路透香港4月20日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周一傍晚向市场注入23.25亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证水平。

港股今日跟随内地股市跌势，录得四个月最大单日跌幅，恒生指数 收低2.02%，主板成交仍高达2,110.05亿港元。

香港时间17:43，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。

金管局上一次是在4月13日向市场注资。

在最新一次注资后，银行体系总结余周三（22日）将增加至2,753亿港元。