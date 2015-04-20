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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 17:46 BJT

香港金融：金管局向市场注入23.25亿港元，遏抑港元强势

路透香港4月20日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周一傍晚向市场注入23.25亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证水平。

港股今日跟随内地股市跌势，录得四个月最大单日跌幅，恒生指数 收低2.02%，主板成交仍高达2,110.05亿港元。

香港时间17:43，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。

金管局上一次是在4月13日向市场注资。

在最新一次注资后，银行体系总结余周三（22日）将增加至2,753亿港元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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