香港金融：金管局向市场注入23.25亿港元，遏抑港元强势

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透香港4月20日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周一傍晚向市场注入23.25亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证水平。
港股今日跟随内地股市跌势，录得四个月最大单日跌幅，恒生指数 收低2.02%，主板成交仍高达2,110.05亿港元。
香港时间17:43，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。
金管局上一次是在4月13日向市场注资。
在最新一次注资后，银行体系总结余周三（22日）将增加至2,753亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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