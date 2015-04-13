香港个股：香港电视网络提出透过亚洲电视播映公司的节目

路透香港4月13日 - 香港电视网络 周一宣布，已向尚余一年＂寿命＂的本地免费电视台--亚洲电视发出书面建议，透过亚视广播公司的剧集、综艺及资讯节目，公司将为亚视提供每月最低500万港元的费用。

香港政府本月初宣布，决定不续牌予陷于财困的亚视，并给予12个月通知期，期间亚视仍须遵守广播条例，继续提供免费电视服务。

香港电视网络的声明称，已于今天向亚视董事会发出该书面建议，但并没有与亚视、其股东及法院委任的亚视经理人进行过任何讨论或磋商。

根据建议，香港电视网络将提供1,000小时电视节目给亚视播放，亚视将每天透过其旗下的＂本港台＂及第11台（数码服务）同步广播合共四小时的有关电视节目，直至今年12月底（或以前，如亚视无法再经营其本地免费电视节目服务牌照）为止。

亚视须聘任香港电视网络作为其唯一和独家销售代理，香港电视网络将获支付有关电视节目的许可费，其将按与该广播有关的广告月收入的50%计算。香港电视网络将承担最低款额，使亚视可在每个完整的日历月份就该广播获得500万港元的最低款额。

香港电视网络表示，建议将于4月20日下午5时作废，此后公司将不会就建议进行任何讨论。该建议的前提是各有关方必须签订一份正式的书面协议。

亚视此前一直在物色＂白武士＂，亚视经理人德勤于4月1日下午宣布觅得投资者收购亚视控股权，但数小时后政府宣布不续牌予亚视，为香港广播史上首次不为现有广播机构续牌。这亦令人关注资金紧绌的亚视，可能要在未来数月提早结业。