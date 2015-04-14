版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:43 BJT

更正-香港个股：腾讯控股市值首度突破2,000亿美元大关，逼近阿里巴巴

(更正：因译文有误，内文第一段中“2,000美元”应更正为“2,000亿美元”)

路透北京4月13日 - 中国腾讯控股 市值周一首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊 、国际商业机器(IBM Corp) 以及甲骨文 等科技业巨擘。

这家中国最大社群网络及在线娱乐业者在香港挂牌股价周一大涨5.38%至170.50港元(22美元)，使其市值达到2,060亿美元，高于甲骨文的1,900亿美元、亚马逊的1,780亿、以及IBM的1,610亿。

腾讯股价今年以来已经大涨52%，市值逼近美国同业Facebook 的2,300亿美元，以及中国对手阿里巴巴集团控股 的2,100亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐