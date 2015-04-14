更正-香港个股：腾讯控股市值首度突破2,000亿美元大关，逼近阿里巴巴

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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(更正：因译文有误，内文第一段中“2,000美元”应更正为“2,000亿美元”)
路透北京4月13日 - 中国腾讯控股 市值周一首度突破2,000亿美元大关，超越美国亚马逊 、国际商业机器(IBM Corp) 以及甲骨文 等科技业巨擘。
这家中国最大社群网络及在线娱乐业者在香港挂牌股价周一大涨5.38%至170.50港元(22美元)，使其市值达到2,060亿美元，高于甲骨文的1,900亿美元、亚马逊的1,780亿、以及IBM的1,610亿。
腾讯股价今年以来已经大涨52%，市值逼近美国同业Facebook 的2,300亿美元，以及中国对手阿里巴巴集团控股 的2,100亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。