重温稿-台湾货币市场：短率续处低位，本周延续上周旬初宽松态势

* 短率续处低位

* 短票发行量偏少

* 债券附买回利率持平

记者 詹静宜

路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周一续处低位。资金调度人士指出，尽管今日交割两年期存单200亿台币及364天期国库券250亿台币，但本周延续上周旬初宽松态势，资金需求仍旧低迷，短率持稳在既有区间低位。

交易人士表示，由于银行间在清明假期的积数仍堆在帐上，致提存期初银行间累积超额准备已高达逾3,400亿台币，目前银行间资金水位普遍高涨，有资金需求的银行寥寥可数，今日连票券商资金缺口也不大，短率持续贴紧低位。

〞手上还是很多钱，很松。〞一位大型民营银行交易人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.450%，上日也在0.380%-0.450%；两周拆款利率落在0.388-0.450%，上日在0.420-0.450%。

**短票利率持稳**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，交投转趋清淡，以到期续作为主，欠缺多余票源提供银行去化过剩资金，短票利率续持于低档。

“银行有些到期还要减量，资金缺口不大。”另一位大型票券商交易员说。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.592%，前日在0.591%，成交量168亿台币，上日为215亿。

台湾央行周一公布，共发行2,352.5亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额2,144.5亿台币相较，存单发行余额增208亿台币。

本周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，本周余日到期情况分别为：周二969亿、周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为113亿台币，累积超额准备为3,585亿台币、加计前期1%的超额准备为4,891亿台币。

**债券附买回利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，虽然本周将交割20年公债300亿台币及鸿海公司债76.5亿台币，但目前整体资金偏向宽裕，对资金调度影响有限，RP利率维持在低档不变。

“蛮松的，很容易调平。”一位证券RP交易员说。

另位证券RP交易员提及，由于近期台债成交量不大，券商间资金缺口皆小、欠缺资金需求，RP利率大致持于低位水准。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，皆持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。

周一交割两年期存单200亿台币及364天期国库券250亿台币；本周余日主要交割因子包括周二交割鸿海 公司债76.5亿台币及Nomura International Funding国际债券6.75亿人民币；周三交割20年期公债金额300亿台币。(完) (审校 林高丽)