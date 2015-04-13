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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 18:51 BJT

中国资管：上周银行理财产品发698款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京4月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（4月4-10日）62家银行共发行了698款理财产品，发行银行数较上期增加
4家，产品发行量减少45款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共174款，市场占比为24.93%
；非保本型理财产品共524款，市场占比为75.07%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     304        43.55%           +2
    组合投资类           367        52.58%          -42
    融资类                 0         0.00%            0
    结构性产品            27         3.87%           -5
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     16       3.91%         下降1个基点
    1个月至3个月（含） 348       5.22%         下降4个基点
    3个月至6个月（含） 181       5.37%         上升4个基点
    6个月至1年（含）    80       5.44%         下降2个基点
    1年以上             10       5.63%         下降5个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1098天，并有1款无固定期
限的理财产品；预期收益率最低为2.80%，最高9.80%，与上期报告相比，预期最低收益持平
，预期最高收益率上升3.4个百分点。

    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     16              2.52%    3.91%
 1个月至3个月  348            54.80%    5.22%
 3个月至6个月  181            28.50%    5.37%
 6个月至1年    80             12.60%    5.44%
 1年以上       10              1.57%    5.63%
 
    上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：
    
    发行主体         发行款数  平均预期收益率   环比变化
    城市商业银行       253       5.35%         与上期持平
    股份制商业银行     201       5.30%         上升5个基点
    国有控股银行       131       5.04%         下降8个基点
    农村金融机构        50       5.30%         上升16个基点

    
    上周共发行37款外币理财产品。其中，美元理财产品21款，较上期增加5款。
  
    
    **99款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,241款产品到期，公布了到期收益率的99款产品均实
现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品602款，债券和货币市场工具类产品650
款，结构性产品43款，融资类产品4款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有26款；其中，18款产品来自城市商业银行,
6款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，9款债券类与货币市场类产品，15款为组合
投资类产品。

    到期收益率最高的产品为，广发银行发行的“广银创富”（A款2015年第1期），该结构
性产品投资期限为81天，实现了7.42%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 林高丽)
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