中国资管：上周银行理财产品发698款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京4月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（4月4-10日）62家银行共发行了698款理财产品，发行银行数较上期增加 4家，产品发行量减少45款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共174款，市场占比为24.93% ；非保本型理财产品共524款，市场占比为75.07%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 304 43.55% +2 组合投资类 367 52.58% -42 融资类 0 0.00% 0 结构性产品 27 3.87% -5 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 3.91% 下降1个基点 1个月至3个月（含） 348 5.22% 下降4个基点 3个月至6个月（含） 181 5.37% 上升4个基点 6个月至1年（含） 80 5.44% 下降2个基点 1年以上 10 5.63% 下降5个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1098天，并有1款无固定期 限的理财产品；预期收益率最低为2.80%，最高9.80%，与上期报告相比，预期最低收益持平 ，预期最高收益率上升3.4个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 2.52% 3.91% 1个月至3个月 348 54.80% 5.22% 3个月至6个月 181 28.50% 5.37% 6个月至1年 80 12.60% 5.44% 1年以上 10 1.57% 5.63% 上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况： 发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化 城市商业银行 253 5.35% 与上期持平 股份制商业银行 201 5.30% 上升5个基点 国有控股银行 131 5.04% 下降8个基点 农村金融机构 50 5.30% 上升16个基点 上周共发行37款外币理财产品。其中，美元理财产品21款，较上期增加5款。 **99款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,241款产品到期，公布了到期收益率的99款产品均实 现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品602款，债券和货币市场工具类产品650 款，结构性产品43款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有26款；其中，18款产品来自城市商业银行, 6款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，9款债券类与货币市场类产品，15款为组合 投资类产品。 到期收益率最高的产品为，广发银行发行的“广银创富”（A款2015年第1期），该结构 性产品投资期限为81天，实现了7.42%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)