国际油市：亚洲380-cst燃料油价差收窄，因现货交易价格走强

路透新加坡4月13日 - 亚洲380-cst燃料油价差周一收窄，扭转上周五的颓势，因现货交易价格走强帮助支撑了价格。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价贴水1.25美元，较上周五价差收窄0.30美元。

BP和Lukoil之间的一笔交易结果是每吨贴水1美元，而当前市场的卖价在上周五时为相当于新加坡现货价每吨贴水2.61-2.68美元。

但尽管价格攀升，交易员表示供应仍然充裕。

Kuwait Petroleum Corp标售80,000吨燃料油，其中包括40,000吨重质燃料油和40,000吨裂解燃料油，装运期为4月21-22日，投标截止期为4月14日。

船只用油方面，新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，新加坡3月船用燃料油销售升至两个月高点，达到358万吨，较2月增加5.3%，较上年同期增加12.3%。

其他消息方面，日本电力企业3月燃料油使用量为628万桶，较上年同期下滑26%，较2月低了约1.6%。

现货方面有两笔交易。BP从Lukoil采购20,000吨380-cst燃料油，船期为4月30日至5月4日，价格较新加坡现货价每吨贴水1美元。

BP出售40,000吨180-cst燃料油予雪佛龙(Chevron)，船期为5月2-6日，价格较新加坡5月平均报价每吨升水0.25美元。(完)

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