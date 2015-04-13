国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至近一周高位，受现货需求提振

路透新加坡4月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周一反弹至接近一周高点，结束四日跌势，来自亚洲石化制造商的强劲现货需求提供支撑。

路透数据显示，石脑油裂解价差上涨9.42美元，至每吨103.48美元，为2月23日以来最阔水平。

韩国的LG化学与三星道达尔周一加入台塑石化的行列，投入现货市场求购船期5月下半月的石脑油船货。

不过，尚未能立即获得石脑油现货标购结果。

尽管现货交易没有成交回报，周一开放规格的石脑油价格每吨跳升29美元，与原油价格及石脑油裂解价差上扬的走势一致。

在标购的消息方面，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的7.5万吨5月上半月装船的石脑油标售案据说已经决标，价格较中东报价每吨升水28美元。

但买家的详细资讯仍不得而知。

新加坡现货交易方面，有一笔汽油交易达成，无石脑油交易。

PTT向BP售出5万桶92号汽油船货，船期在4月28日至5月2日，价格为每桶72.50美元。(完)

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