欧洲经济：欧元/美元汇率距离历史低点尚相当遥远--欧盟执委会副主席

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透4月13日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称：
* 欧元/美元汇率反应欧洲央行及美联储货币政策，距离历史低点尚相当遥远
* 欧盟执委会与意大利密切合作，解决银行不良贷款问题
* 希腊债务协商进展缓慢，时间即将耗尽 (完)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。