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货币新闻 | 2015年 4月 13日 星期一 20:31 BJT

欧洲经济：欧元/美元汇率距离历史低点尚相当遥远--欧盟执委会副主席

路透4月13日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称：

* 欧元/美元汇率反应欧洲央行及美联储货币政策，距离历史低点尚相当遥远

* 欧盟执委会与意大利密切合作，解决银行不良贷款问题

* 希腊债务协商进展缓慢，时间即将耗尽　(完)
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