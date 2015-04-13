标题新闻：希腊一名政府官员驳斥媒体揣测该国考虑提前选举

路透基点：百丽国际私有化贷款细节出炉--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。