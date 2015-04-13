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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 02:08 BJT

美国数据：3月预算赤字为530亿美元，预估为赤字430亿美元

路透华盛顿4月13日 - 美国财政部周一公布，3月预算赤字为530亿美元，较上年同期上升43%。

路透访查的分析师预期为赤字430亿美元。财政部月度预算报告称，2014年3月预算赤字为370亿美元。

美国2015财政年度迄今预算赤字为4,390亿美元，2014财年同期为4,130亿美元。

3月预算结果受到日历差异影响。经日期相关交易调整后的3月预算赤字为890亿美元。

财政部称，3月预算收入为2,340亿美元，同比增长8%。3月预算支出为2,870亿美元，同比增加14%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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