版本:
中国
债券 | 2015年 4月 13日 星期一 22:11 BJT

标题新闻：欧洲央行量化宽松政策实施第五周共购入91.59亿欧元公债，进度放缓且低于目标均值

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐