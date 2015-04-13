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货币新闻 | 2015年 4月 13日 星期一 23:35 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.105%，投标倍数为4.32

路透华盛顿4月13日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.105 中值 0.100 低值 0.080 投资 0.107 价格 99.946917 高值得标比率 38.14% 投标倍数 4.32 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,207,300 总投标 103,783,421,300 竞争性投标得标 23,193,286,000 非竞争性投标得标 330,921,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/16 到期日 2015/10/15 CUSIP码 912796FB0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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