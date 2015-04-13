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货币新闻 | 2015年 4月 13日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：4月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 04/09/2015    04/02/2015    04/02/2015    04/10/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦        445,674       377,058       370,086       712,22
7  
    燕麦            100           100           100             
0  
    大麦          1,544         1,534         1,534           59
9  
    玉米        855,766     1,039,053     1,027,876     1,479,84
0  
    高粱        235,211       300,716       299,491       206,47
0  
    大豆        450,317       569,648       564,823       268,42
9
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    19,584,244     27,270,539
    燕麦           500          1,855
    大麦       162,243        159,315
    玉米    24,163,925     25,201,506
    高粱     6,119,655      2,543,570
    大豆    45,341,965     40,945,408
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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