欧元债市：意大利公债收益率上升，本周欧元区将有大量新债供应

路透伦敦4月13日 - 意大利公债收益率周一上升，意大利进行了公债标售，为近一年来最忙碌的欧元区公债标售周揭开序幕。

本周有五国将发行债券，总标售量可能达到约400亿欧元，由意大利打头阵，发售75亿欧元公债。

通常这么大量的标售活动会推动二级市场的收益率走高，因投资人要挪出空间买进新债，但市场担心欧洲央行购债吸纳许多债券，从而压低公债收益率接近纪录低位。

欧洲央行量化宽松政策实施第五周共购入91.6亿欧元公债，低于之前一周的水平，但分析师预计该央行将在未来几周增加购债，以实现月度购债目标。

德国商业银行的计算显示，本周的公债标售总额将较今年迄今为止的每周平均水平225亿欧元高出近一倍，将创去年5月以来的单周最高水平。

意大利10年期公债收益率 上升2个基点，报1.24%，和纪录低点1.03%不远，之前意大利标售三年期、七年和15年期公债。

意大利标售15年期公债，平均收益率创纪录新低1.64%，上次在2月进行同类标售的得标利率为2.10%。

意大利也标售新的通膨保值债券，目标是散户。

德国10年期公债收益率持平在0.158%，高于上周触及的0.14%。

德国周三将发售多至40亿欧元10年期德债，荷兰、西班牙和法国也将在本周发债。

但巴克莱的策略师表示，4月份净发行额可能较低，虽然要标售630亿欧元公债，但将有940亿欧元公债赎回，导致本月净发行额为负310亿欧元。

虽然净发行额在5月和6月将会回升，但整体前景突显出欧洲央行每月购买600亿欧元债券计划的抽水效应。分析师认为该购债计划将导致收益率继续处于历史低位。