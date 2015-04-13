欧元债市：意大利公债收益率上升，本周欧元区将有大量新债供应

中国经济：更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能，6月底前彻底取缔地条钢--发改委
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透伦敦4月13日 - 意大利公债收益率周一上升，意大利进行了公债标售，为近一年来最忙碌的欧元区公债标售周揭开序幕。
本周有五国将发行债券，总标售量可能达到约400亿欧元，由意大利打头阵，发售75亿欧元公债。
通常这么大量的标售活动会推动二级市场的收益率走高，因投资人要挪出空间买进新债，但市场担心欧洲央行购债吸纳许多债券，从而压低公债收益率接近纪录低位。
欧洲央行量化宽松政策实施第五周共购入91.6亿欧元公债，低于之前一周的水平，但分析师预计该央行将在未来几周增加购债，以实现月度购债目标。
德国商业银行的计算显示，本周的公债标售总额将较今年迄今为止的每周平均水平225亿欧元高出近一倍，将创去年5月以来的单周最高水平。
意大利10年期公债收益率 上升2个基点，报1.24%，和纪录低点1.03%不远，之前意大利标售三年期、七年和15年期公债。
意大利标售15年期公债，平均收益率创纪录新低1.64%，上次在2月进行同类标售的得标利率为2.10%。
意大利也标售新的通膨保值债券，目标是散户。
德国10年期公债收益率持平在0.158%，高于上周触及的0.14%。
德国周三将发售多至40亿欧元10年期德债，荷兰、西班牙和法国也将在本周发债。
但巴克莱的策略师表示，4月份净发行额可能较低，虽然要标售630亿欧元公债，但将有940亿欧元公债赎回，导致本月净发行额为负310亿欧元。
虽然净发行额在5月和6月将会回升，但整体前景突显出欧洲央行每月购买600亿欧元债券计划的抽水效应。分析师认为该购债计划将导致收益率继续处于历史低位。
“未来三个月的净发行需求仅为650亿欧元，但我们预计欧洲央行根据量化宽松计划将购买的债券是这一金额的两倍多，”巴克莱说。(完)
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。