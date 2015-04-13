欧洲股市：升势大幅放缓，因中国数据疲弱

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
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* 在上周上涨后，FTSEurofirst 300指数周一仅小升0.1%
* 矿业股下跌，因中国数据和被花旗下调评级
* 并购臆测提振诺基亚、阿尔卡特和Smurfit Kappa
路透伦敦/巴黎4月13日 - 欧洲股市涨势周一大幅放缓，因中国贸易数据疲弱拖累矿业股表现，但企业并购活动扶助泛欧绩优股指微幅上升。
诺基亚 劲涨2.5%，券商传言该公司可能出售地图业务。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.1%，报1,647.14点，在上周上涨3.7%后涨势大幅放缓。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。 报告加重投资者对全球第二大经济体和全球最大金属消费国经济成长放缓的忧虑。
资源相关企业股价跌幅居前，必和必拓 和英美资源集团 分别劲跌3.2%和2.3%。
花旗集团将金属和矿业股评级下调至“中性”，加重矿业股的压力。
分析师还支持诺基亚出售地图业务是阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)将整固其无线业务的前奏的想法，阿尔卡特-朗讯扬升1%。
爱尔兰包装公司Smurfit Kappa 上涨2%，受并购臆测带。德国广播技术供应商Orad Hi-Tec 同意被美国Avid Technology收购后，前者股价暴涨35%。
英国富时100指数 收跌0.36%，报7,064.30点。法国CAC 40指数 收高0.26%，收报5,254.12点。德国DAX指数 下跌0.29%，报12,338.73点。(完)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。