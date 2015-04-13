欧洲股市：升势大幅放缓，因中国数据疲弱

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* 在上周上涨后，FTSEurofirst 300指数周一仅小升0.1%

* 矿业股下跌，因中国数据和被花旗下调评级

* 并购臆测提振诺基亚、阿尔卡特和Smurfit Kappa

路透伦敦/巴黎4月13日 - 欧洲股市涨势周一大幅放缓，因中国贸易数据疲弱拖累矿业股表现，但企业并购活动扶助泛欧绩优股指微幅上升。

诺基亚 劲涨2.5%，券商传言该公司可能出售地图业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.1%，报1,647.14点，在上周上涨3.7%后涨势大幅放缓。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。 报告加重投资者对全球第二大经济体和全球最大金属消费国经济成长放缓的忧虑。

资源相关企业股价跌幅居前，必和必拓 和英美资源集团 分别劲跌3.2%和2.3%。

花旗集团将金属和矿业股评级下调至“中性”，加重矿业股的压力。

分析师还支持诺基亚出售地图业务是阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)将整固其无线业务的前奏的想法，阿尔卡特-朗讯扬升1%。

爱尔兰包装公司Smurfit Kappa 上涨2%，受并购臆测带。德国广播技术供应商Orad Hi-Tec 同意被美国Avid Technology收购后，前者股价暴涨35%。