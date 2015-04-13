亚洲橡胶：4月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透4月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 201.1 8 202.4 1 * 5月 201.5 34 203.0 40 * 6月 202.5 226 203.5 41 * 7月 200.1 350 201.3 130 * 8月 199.2 427 200.9 525 * 9月 198.7 3799 200.6 1511 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。