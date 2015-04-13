全球金市：金价下滑，因美国升息前景带动美元上涨

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
* 里奇蒙联储总裁拉克尔重申美联储应考虑在6月升息
* 中国需求疲弱，实货溢价温和
路透纽约/伦敦4月13日 - 金价周一下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员最新讲话呼吁联储很快升息后，美元上涨。
美联储官员拉克尔周五重申央行应考虑在6月升息。他表示，如果经济数据证明有必要，到时再降息也不丢脸。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦美联储开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险正在逐渐降低。
“我们的分析师预计，尽管6月升息是有可能的，但不太可能会发生，”巴格莱在研究报告中称。
“不过，金市受压，因不排除6月升息的可能性。”
现货金 下滑约1%，至每盎司1,196.23美元日内低位，之后收复一些失地，在1808 GMT，现货金报1,199.32美元，下跌0.7%。
美国6月期金 收跌5.30美元，或0.4%，报每盎司1,199.30美元。
美元兑一篮子货币 上涨。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。 该报告加重投资者对中国经济成长的担忧。
中国需求仍疲弱，周一上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价仅为1-2美元，周五稍晚为小幅贴水。
现货银 下跌0.9%，报每盎司16.28美元。现货铂金 下挫1.7%，报每盎司1,150.24美元。现货钯金 跌1.1%，报每盎司765.72美元。(完)
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路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。