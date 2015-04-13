版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌，因美国大平原降水和美元上涨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌，
交易商称因美国大平原降雨量超过预期，且预计未来几日将继续降雨。
    
    美元上涨也对小麦施压。在全球小麦出口市场竞争激烈之际，美元走
强令美国小麦在全球市场的吸引力下降。
    
    CBOT-5月小麦 触及两周低位5.01-1/2美元，跌穿在5.14美元附
近的50日移动均线支撑位。
    
    美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦445,674吨，接近325,000
-450,000吨预估区间的高端。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.02-1/4美元，下挫24-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为212,137口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐