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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 03:51 BJT

纽约期市：ICE期棉小升，指数基金继续展期

路透纽约4月13日 - 期棉周一上涨，指数基金在5月合约首个交割通知日前继续将多头头寸展期，且交易商关注美国种植区降水将可能推迟棉花播种的报告。

交托最活跃的ICE-7月期棉合约 上升0.06美分，或0.1%，收报每磅65.46美分。近月5月棉花合约 上升0.07美分，或0.1%，收报每磅65.13美分。

两份合约在过去两个交易日均被抛售，此前美国政府上调2014/15年棉花供应预估，以及交易商在期棉价格连续几日劲扬后获利了结。

指数基金展期，在5月合约首个交割通知日前，投资者将5月合约展期至7月合约。

交易商还关注覆盖很多美国种植区的降水，气象服务机构MDA预计，三角洲、东南部、Coastal Blend和西德州等种植地区将降骤雨。

INTL FCStone风险管理顾间Chris Kramedjian称，降雨可能推迟2015/16年作物种植，交易商将密切关注美国农业部的作物生长报告。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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