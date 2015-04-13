纽约期市：ICE期棉小升，指数基金继续展期

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透纽约4月13日 - 期棉周一上涨，指数基金在5月合约首个交割通知日前继续将多头头寸展期，且交易商关注美国种植区降水将可能推迟棉花播种的报告。
交托最活跃的ICE-7月期棉合约 上升0.06美分，或0.1%，收报每磅65.46美分。近月5月棉花合约 上升0.07美分，或0.1%，收报每磅65.13美分。
两份合约在过去两个交易日均被抛售，此前美国政府上调2014/15年棉花供应预估，以及交易商在期棉价格连续几日劲扬后获利了结。
指数基金展期，在5月合约首个交割通知日前，投资者将5月合约展期至7月合约。
交易商还关注覆盖很多美国种植区的降水，气象服务机构MDA预计，三角洲、东南部、Coastal Blend和西德州等种植地区将降骤雨。
INTL FCStone风险管理顾间Chris Kramedjian称，降雨可能推迟2015/16年作物种植，交易商将密切关注美国农业部的作物生长报告。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。