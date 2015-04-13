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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 04:08 BJT

表格：截至4月12日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月13日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/12/15 04/05/15 04/12/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 7 7 4 -- - 良 35 37 30 -- - 普通 39 40 34 -- - 差 14 12 20 -- - 很差 5 4 12　 -- 玉米种植率 　　　　　　2 -- 3 5 棉花种植率 4 2 8 8 稻米种植率 　　　　　　26 14 24 30 春麦种植率　　　　　　　17 -- 5 11 稻米出苗率　　　　　　　8 3 8 11 冬麦抽穗率　　　　　　　6 -- 5 8(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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