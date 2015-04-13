美国股市: 道琼工业指数收低0.45%，Nasdaq指数下滑0.15%

《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。