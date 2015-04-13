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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.45%，Nasdaq指数下滑0.15%

路透纽约4月13日 - 美国股市周一下滑，因对美元上涨和油价下跌将拉低美国企业第一季盈利的忧虑加重。

道琼工业指数 收跌80.61点，或0.45%，至17,977.04点；标准普尔500指数 下滑9.63点，或0.46%，至2,092.43点；Nasdaq指数 跌7.73点，或0.15%，至4,988.25点。(完)
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