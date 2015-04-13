美国股市：收跌，企业盈利忧虑加重

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
* 通用电气在周五劲升后回落
* Netflix申请增加额定股本，股价上涨
* 道指和标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数回落0.2%
路透4月13日 - 美国股市周一下滑，因对美元上涨和油价下跌将拉低美国企业第一季盈利的忧虑加重。
标普500指数10大类股中有九种下跌，标普工业指数 下挫1.1%，跌幅居首。通用电气 大跌3.1%，报27.63美元，通用电气股价在周五大涨，受公司可能在到2018年的这段时间内向投资者返还逾900亿美元的消息提振。3M Co 股价下滑0.7%，报165.84美元。
美元兑一篮子主要货币 尾盘上涨0.1%，盘中触及四周最高99.99。美元上涨通常会损及美国跨国企业盈利。美国原油价格小升，但自去年以来大幅下挫，拖累能源企业业绩。
本周多家大型企业将公布业绩。汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利料下跌2.9%，远低于1月1日时的预估。
“我们都在等待企业季报，本周将有众多企业公布业绩。我认为市场对即将出炉的季报有一些担忧，因此投资者态度谨慎，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey说。
“人们多数预计企业盈利疲弱，因美元强劲、油价下跌和冬季严寒导致消费者支出减少。但情况究竟如何，我们将拭目以待。我确信一定也会有一些惊喜的。”
通用电气、英特尔 和强生 等大型企业本周将公布业绩。
道琼工业指数 收跌80.61点，或0.45%，至17,977.04点；标准普尔500指数 下滑9.63点，或0.46%，至2,092.43点；Nasdaq指数 跌7.73点，或0.15%，至4,988.25点。
Nasdaq指数一度升穿5,000点，距离纪录最高不到110点。
苹果 下滑0.2%，报126.85美元，扭转早盘涨势。此前有报导称，Apple Watch自开始接受预订以来可能已收到约100万个订单，消息推高苹果股价。
视频流企业Netflix 劲升4.4%，报474.68美元，周五公司称，正寻求监管机构批准将公司额定股本规模扩大约30倍，这是可能公司朝拆股迈出的第一步。
住宅建筑产品供应商Builders FirstSource 跳涨67.7%，报11.57美元。公司称将以16.3亿美元现金买入私人持有的ProBuild Holdings。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约54亿股，低于过去五个交易日均值60亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,902和1,144股，比率为1.66:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,408和1,309股，比率为1.08:1。
有24只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有104只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
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