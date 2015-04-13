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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.38 -2.13 -5.68 3914912

搜狐 60.01 +2.20 +3.80 493852

网易 117.82 -0.98 -0.82 357397

百度 215.40 +0.61 +0.28 2979815

台湾

台湾积体电路 23.33 -0.17 -0.72 1956117

联电 2.40 -0.03 -1.23 116919

日月光 7.14 -0.08 -1.11 128823

硅品精密 8.15 -0.04 -0.49 349521

和信超媒体 0.89 +0.01 +1.14 141285

友达 4.83 -0.01 -0.21 264064

中华电信 31.79 -0.17 -0.53 19796

台湾国际航电 46.80 +0.14 +0.29 1633780

香港

中国移动 70.47 -1.02 -1.43 274624

中国联通 17.52 -0.15 -0.85 154126

中国电信 72.70 -3.60 -4.72 28461

中芯国际 5.93 -0.10 -1.66 37036

电讯盈科 6.56 +0.01 +0.15 383

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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