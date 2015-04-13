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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 06:27 BJT

新西兰经济：企业信心第一季微降，预期未来一年利率下降

路透惠灵顿4月14日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第一季微降，企业现在预期利率将在未来一年下降。

新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净23%的受访企业预期总体业务状况将会改善，上一季的数字上修至24%。

净4%的金融服务企业预期国内利率将在未来12个月内下降，上一季度则是净17%的企业预期利率上升。

新西兰经济研究所表示，企业缩减了对于企业活动的预期，建筑活动与零售销售放缓，且总体经济在逾一年多的强劲成长之后势头放缓。

“我们看到过去一个季度经济活动有所减弱，但总体来看仍然非常正面，”新西兰经济研究所的经济学家Christina Leung在简报会上表示，并称这项调查结果符合第一季国内生产总值(GDP)年成长率略高于3%的预期。

这项调查不包括农业部门，该部门的信心受到乳品与木材产品价格下降的打击。

该调查的产能利用率指标从92.0%微升至92.3%，为2008年左右以来的最高水平。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)
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