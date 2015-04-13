欧洲金融：希腊否认有关该国准备违约的报导，称协商在迅速推进

路透雅典4月13日 - 金融时报报导，若本月底前不能与债权人达成协议，希腊就准备债务违约。希腊周一对此予以否认，并称协商还在朝着达成协议“迅速”推进。

希腊自2010年以来一直靠欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的总计约2,400亿美元的救助资金维持运作，但自去年8月以来一直没有得到任何贷款。

希腊正快速逼近资金告磐，必须与金主达成改革协议，才能得到更多资金拨放。

金融时报援引知情人士的消息报导，若达不成协议，希腊可能对5月和6月到期的共计25亿欧元IMF贷款不予偿付。

希腊总理齐普拉斯办公室在一份声明中称，“希腊...并未准备债务违约，债权人也是这样的立场。协商正在朝着达成互利协议的方向迅速推进。”

“现在纠结的是希腊政府决心结束撙节政策。”

金融时报报导称，短期来看，若违约几乎肯定会导致欧洲央行暂停对希腊金融业的紧急流动性援助、希腊银行业者倒闭、资本管制以及更广泛的经济动荡。

该报称，债务违约警告可能是一种谈判策略，旨在从希腊债权人那里得到尽可能宽松的条件。

欧盟一位高级官员在被问及金融时报这篇报导时表示，“我认为，这反映了当前希腊政府内部的观点分歧，而不是一致认同的协商状况和策略。”

上周四欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。

齐普拉斯办公室声明称，“4月24日将再次证明这不是世界末日。”