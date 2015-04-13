欧洲央行：料宣布量化宽松初战告捷，但希腊问题带来不确定性

中国经济：更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能，6月底前彻底取缔地条钢--发改委
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
如果希腊退出欧元区，将严重影响欧元区的公信力。差不多五年前，欧元区首次出手救助希腊，2012年再次达成援助协议，但未来的情况还存在不确定性。
“欧元危机尚未结束。但欧盟目前状况非常有利，欧元贬值及油价下跌正在扶助经济，”瑞银分析师Martin Lueck表示。
“量化宽松(QE)会对改善欧元区经济起到一些作用，但现在判断此举的效果还为时尚早。”
德拉吉可能会谈到欧元区前景改善。欧洲央行的举措正在给经济成长创造有利条件，欧元跌至12年低点支持出口业，而且许多国家的融资成本也低于以往。
一些投资者希望他还会表明，为确保每月600亿欧元购债计划维持在正轨而推出的印钞举措，尚有灵活调整的空间。
最近的经济数据表明经济好转，一些金融市场交易员已经在问欧洲央行可能何时以及如何开始削减刺激举措，不过距离这一步还有很长一段路。
“欧洲央行对于最近的形势可能非常满意，”德国商业银行分析师Joerg Kraemer表示。“但他们不会希望排除采取进一步措施的可能性，比如在2016年9月以后继续实施QE计划。”
德拉吉将在周三举行记者会，之后将前往华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议，与会者包括20国集团(G20)财经首脑。
他可能还会透露，欧洲央行管委会是否将延长对希腊银行业者的紧急流动性限制。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张涛/徐文焰)
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。