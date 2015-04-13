欧洲央行：料宣布量化宽松初战告捷，但希腊问题带来不确定性

如果希腊退出欧元区，将严重影响欧元区的公信力。差不多五年前，欧元区首次出手救助希腊，2012年再次达成援助协议，但未来的情况还存在不确定性。

“欧元危机尚未结束。但欧盟目前状况非常有利，欧元贬值及油价下跌正在扶助经济，”瑞银分析师Martin Lueck表示。

“量化宽松(QE)会对改善欧元区经济起到一些作用，但现在判断此举的效果还为时尚早。”

德拉吉可能会谈到欧元区前景改善。欧洲央行的举措正在给经济成长创造有利条件，欧元跌至12年低点支持出口业，而且许多国家的融资成本也低于以往。

一些投资者希望他还会表明，为确保每月600亿欧元购债计划维持在正轨而推出的印钞举措，尚有灵活调整的空间。

最近的经济数据表明经济好转，一些金融市场交易员已经在问欧洲央行可能何时以及如何开始削减刺激举措，不过距离这一步还有很长一段路。

“欧洲央行对于最近的形势可能非常满意，”德国商业银行分析师Joerg Kraemer表示。“但他们不会希望排除采取进一步措施的可能性，比如在2016年9月以后继续实施QE计划。”

德拉吉将在周三举行记者会，之后将前往华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议，与会者包括20国集团(G20)财经首脑。