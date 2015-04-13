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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 06:55 BJT

中美贸易：美国确定对中国集装箱的最终反倾销税，最高达111.22%

路透华盛顿4月13日 - 美国商务部周一表示，已确定对从中国进口的铁路和公路运输集装箱的最终反倾销税，此前裁定这些商品在美国以低于成本的价格出售。

根据商务部的决定，53英尺的内陆干货集装箱将面临107.1%至111.22%的反倾销税。商务部认为进口这样的集装箱获得了17.13%至28.00%的可抗性补贴。

2013年美国从中国进口了价值约1.84亿美元的这种集装箱。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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