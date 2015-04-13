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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 07:18 BJT

英国数据：3月零售销售同比上涨4.7%，创近一年最大增幅--BRC

BRC主管Helen Dickinson称零售业出现“缓慢但稳定的增长”，并表示4月的销售增长可能因复活节时间落点影响而较疲弱。

2015年1-3月零售销售较上年同期增长2.8%，2014年最后一季增长率为1.5%。

3月同店零售销售较上年同期上升3.2%，2月为增0.2%。

范围更广的官方英国3月消费者物价指数(CPI)数据将于稍晚的0830 GMT公布，预计将显示物价连续两个月较上年同期持平，为1989年开始汇编数据以来最低通胀率。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校　于春红/戴素萍)
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