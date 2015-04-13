欧洲政经：德国应该大幅增加投资，以确保长期繁荣--专家

* 德国经济部长加布利尔称政府将研究专家建议

* 专家委员会由工会、经济学家、企业和金融业代表组成

* 德国面临增加投资以提振欧元区经济的压力

路透柏林4月13日 - 一个专家委员会周一表示，德国投资力度远远不够，公共与民间部门必须增加支出，以确保德国经济继续成长和创造就业。

柏林经济智库DIW的主管Marcel Fratzscher表示，这个专家委员会认为，德国面临投资非常疲弱的问题。该委员会是由德国经济部长加布利尔召集成立的，由21名专家组成，他们提出了一系列投资建议。

“我们认为，必须解决大规模投资问题，以使我国满足未来需求并确保长期繁荣，”该委员会的主席Fratzscher表示。

虽然报告没有阐述投资缺口有多大，但Fratzscher对德国画报表示，德国政府与企业目前每年大约1,000亿欧元的投资太少，而且多数是在民间部门。