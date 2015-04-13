欧洲政经：德国应该大幅增加投资，以确保长期繁荣--专家

中国经济：更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能，6月底前彻底取缔地条钢--发改委
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
* 德国经济部长加布利尔称政府将研究专家建议
* 专家委员会由工会、经济学家、企业和金融业代表组成
* 德国面临增加投资以提振欧元区经济的压力
路透柏林4月13日 - 一个专家委员会周一表示，德国投资力度远远不够，公共与民间部门必须增加支出，以确保德国经济继续成长和创造就业。
柏林经济智库DIW的主管Marcel Fratzscher表示，这个专家委员会认为，德国面临投资非常疲弱的问题。该委员会是由德国经济部长加布利尔召集成立的，由21名专家组成，他们提出了一系列投资建议。
“我们认为，必须解决大规模投资问题，以使我国满足未来需求并确保长期繁荣，”该委员会的主席Fratzscher表示。
虽然报告没有阐述投资缺口有多大，但Fratzscher对德国画报表示，德国政府与企业目前每年大约1,000亿欧元的投资太少，而且多数是在民间部门。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。