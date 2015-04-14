欧洲政经：德国应该大幅增加投资，以确保长期繁荣--专家

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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德国还承受要求其提高支出，以助刺激整个欧洲经济增长的国际压力。
加布利尔称这个委员会的工作“卓有成效”，政府将研究他们的建议。该份报告预定4月21日提交给政府。
Fratzscher告诉记者，单是运输方面的投资，每年70-100亿欧元的金额过低；并称这是迫切的任务，政府拖得愈久，需付出的代价就更高。
这个由金融行业、企业和工会代表及经济学家组成的委员会建议，除了提高公共支出，政府还可创造新投资来动员民间资金维修旧道路并造新路。委员会并建议设立一支国民基金，让存款人也参与到这样的项目。
Fratzscher表示，政府有余裕增加投资而又不会违反其“平衡预算”政策。
另一位委员会成员--德国工会联合会DGB负责人Reiner Hoffmann说，即便提高支出会增加政府债务，德国也负担得起。(完)
(编译/审校 张涛/张若琪/李爽)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。