欧洲政经：德国应该大幅增加投资，以确保长期繁荣--专家

德国还承受要求其提高支出，以助刺激整个欧洲经济增长的国际压力。

加布利尔称这个委员会的工作“卓有成效”，政府将研究他们的建议。该份报告预定4月21日提交给政府。

Fratzscher告诉记者，单是运输方面的投资，每年70-100亿欧元的金额过低；并称这是迫切的任务，政府拖得愈久，需付出的代价就更高。

这个由金融行业、企业和工会代表及经济学家组成的委员会建议，除了提高公共支出，政府还可创造新投资来动员民间资金维修旧道路并造新路。委员会并建议设立一支国民基金，让存款人也参与到这样的项目。

Fratzscher表示，政府有余裕增加投资而又不会违反其“平衡预算”政策。

另一位委员会成员--德国工会联合会DGB负责人Reiner Hoffmann说，即便提高支出会增加政府债务，德国也负担得起。(完)