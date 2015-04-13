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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月14日

* 头版头条:

--人民币国际化正稳步推进，未来相当长一段时间里，将同中国资本市场开放发展一道，逐步增强资本市场的对外吸引力、包容度。跨境资本流动将更方便和频繁，也对资本市场承受力提出了新的考验。

* 其他:

--中国银监会近日下发的相关征求意见稿提出，单个境外机构及关联方投资入股的信托公司不得超过两家，其中绝对控股不得超过一家。

--蓝色光标 公告称，将根据子公司Huntsworth 股价表现和经营情况，择机适时适当进行股票增持或减持行为，其中所增持股票总数不超过Huntsworth总发行在外流通股数10%。

--海南航空 公告称，公司拟以不低于3.64元人民币/股非公开发行不超过65.93亿股，募集资金不超过240亿元，用于引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目和偿还银行贷款。

--暴风科技 旗下暴风魔镜获增资，天音控股 和爱施德 均透过子公司参股。这家公司之所以受到多家A股公司追捧，主要是缘于其虚拟现实技术。借助虚拟现实眼镜，普通的电影可以在手机上实现IMAX效果。

--青青稞酒 公告称，公司拟采用受让中酒时代酒业（北京）有限公司老股东股权及认缴中酒酒业新增注册资本的方式，投资取得中酒酒业的控股权。中酒酒业经营中酒网，为国内知名的酒类电子商务企业。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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