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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 07:58 BJT

《全球汇市》日圆在亚洲市场普遍走强，英镑脱离低点

美元兑日圆 最低跌至119.68日圆，此前曾高至120.845；最新报120.06。欧元兑日圆 拉回至126.505日圆，为2013年6月以来低点，随后小幅反弹至126.98。

日圆反弹也受到日本央行周一表态的提振。日本央行周一暗示，其刺激计划带来的益处正在经济中扩散，压制了近期内将出台更多宽松举措的猜测。

新加坡金管局周二将开会。外界臆测该央行将在今年以来第二次放宽政策，从而可能支持美元在亚洲的表现。

投资者还抛售欧元兑美元 ，导致欧元跌至1.0520附近的低点，距离上个月触及的12年低位1.0457不远。欧元已经连跌六个交易日
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