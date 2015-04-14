《全球汇市》日圆在亚洲市场普遍走强，英镑脱离低点

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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澳元兑美元 下滑至0.7553美元，距离本月初创下的六年低点0.7534仅一步之遥。新西兰元兑美元 下挫1%报0.7455美元，但较2月触及的四年低点0.7177仍高出不少。
澳新货币将在周三迎来下一个重要考验，届时中国将发布工业增加值、社会消费品零售总额以及第一季国内生产总值(GDP)数据。
在此之前，市场将从今日晚些时候的美国零售销售数据中获得线索。
“美国零售销售表现对汇率走势至关重要。鉴于近期的不利趋势，若销售增幅没能达到预估的1.1%，市场将作出负面回应，”澳新银行的分析师在客户报告中指出。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0583 1.0566 +0.16 -12.52 1.2097
美元/日圆 119.97 120.10 -0.11 +0.24 119.68
欧元/日圆 126.95 126.90 +0.04 -12.32 144.78
美元/瑞郎 0.9765 0.9779 -0.14 -1.77 0.9941
英镑/美元 1.4671 1.4670 +0.01 -5.79 1.5573
美元/加元 1.2582 1.2593 -0.09 +8.30 1.1618
澳元/美元 0.7594 0.7589 +0.07 -7.03 0.8168
新西兰元/美元 0.7467 0.7453 +0.19 -4.23 0.7797
澳元/日圆 91.110 91.140 -0.03 -6.79 97.750
新西兰元/日圆 89.580 89.510 +0.08 -4.00 93.310
英镑/日圆 176.01 176.19 -0.10 -5.56 186.38
澳元/新西兰元 1.0163 1.0178 -0.15 -2.92 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/徐文焰/于春红/张若琪/戴素萍/李爽)
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