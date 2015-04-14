金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.66%或6.87点，报1,041.46点。
中国股市：沪综指收升2.2%再创逾七年新高，做多氛围浓厚个股普涨
中国汇市：人民币收创近一月新低，因3月外贸疲软且购汇需求旺
香港股市：恒生指数收盘跳涨2.7%创七年新高，资金南下题材延烧
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巴西股市：指标股指连续第三个交易日上涨，巴西国家石油公司(Petrobras)股价涨逾7%提振大盘。指标Bovespa指数 收高0.05%，报54,239.77点。
巴西汇市：雷亚尔走软，之前巴西出口商品最大买家中国公布的贸易数据远不及预期。雷亚尔兑美元收报3.1230/45，上周五收报3.0704/11。
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南非股市：连续第五个交易日收高，受全球油价反弹后，Naspers 股价创纪录以及Sasol 股价跳涨提振。指标Top-40绩优股指数 上涨0.37%报47,307点；综合指数 上升0.32%报53,589点。
南非汇市：兰特触及两周低位，因新兴市场货币普遍遭抛售
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印度股市：收盘创六周新高，受Larsen and Toubro 等蓝筹股上涨提振。指标BSE指数 收涨0.57%，报29,044.44点；NSE指数 涨0.61%，报8,834点。两股指均收在3月3日以来最高位。
印度汇市：卢比兑美元收报62.5050/5150，下跌近1%，为3月30日以来最大单日跌幅。上周五收报62.31/32。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.52%，报1004.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%，报548.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.93%至52.030卢布；卢布兑欧元 涨3.4%至55.050卢布。(完) (整理 王颖；审校 戴素萍)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。