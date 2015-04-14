中国个股：海南航空拟定增募资240亿元，用于引进飞机及收购股权等

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透上海4月14日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司 周二公告，拟以不低于3.64元人民币/股的价格，向包括海航航空集团在内的特定对象增发约66亿股A股股票，至多募资240亿元，用于引进飞机、收购股权等。
海南航空 称，具体资金用途包括引进37架飞机项目110亿元、收购天津航空48.21%股权及增资项目80亿元，以及偿还银行贷款50亿元。本次定向增发不会导致公司控制权发生变化，以及影响上市条件。
其中海航航空集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%-40%。
海南航空3月曾公告，拟从美国波音公司 引进30架B787-9飞机，每架飞机目录价格2.571亿美元。据此粗略计算总规模77亿美元。不过据双方协议，实际交易中波音公司给予海航一定优惠，实际代价将低于上述目录价格。
海南航空因筹划重大事项自3月30日起停牌，A股停牌前收报4.36元，此前一个月累计上涨35.4%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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