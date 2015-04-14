英国经济：企业降低投资预期，因下月大选存在不确定性--德勤

企业投资大幅放慢可能损害英国的成长前景。

Stewart称，企业高管最担心选举后政府可能会因繁文缛节而陷于低效，其次担心税收和金融监管政策有所改变。

“大家很担心大选后环境会朝着最坏的方向变化，”他说。

本月稍早，有超过100位商界领袖表示，工党执政英国经济的轨迹若发生变化，可能令经济复苏遭遇风险。

但如果保守党取胜，英国有可能就是否留在欧盟举行全民公投，公投结果或许让英国与自己最大的贸易伙伴分道扬镳。

Stewart说，尽管经济预估正面且股市上扬，但企业也已经不那么愿意冒险增加投资了。

“风险偏好似乎已经与通常的影响因素、经济前景以及股市表现脱钩，”他说。“这难免让人担心，业务复苏并非十拿九稳。”

本项调查于3月6-23日进行，向180位大型企业的财务长发放了调查问卷。(完)