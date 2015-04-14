英国经济：企业降低投资预期，因下月大选存在不确定性--德勤

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
企业投资大幅放慢可能损害英国的成长前景。
Stewart称，企业高管最担心选举后政府可能会因繁文缛节而陷于低效，其次担心税收和金融监管政策有所改变。
“大家很担心大选后环境会朝着最坏的方向变化，”他说。
本月稍早，有超过100位商界领袖表示，工党执政英国经济的轨迹若发生变化，可能令经济复苏遭遇风险。
但如果保守党取胜，英国有可能就是否留在欧盟举行全民公投，公投结果或许让英国与自己最大的贸易伙伴分道扬镳。
Stewart说，尽管经济预估正面且股市上扬，但企业也已经不那么愿意冒险增加投资了。
“风险偏好似乎已经与通常的影响因素、经济前景以及股市表现脱钩，”他说。“这难免让人担心，业务复苏并非十拿九稳。”
本项调查于3月6-23日进行，向180位大型企业的财务长发放了调查问卷。(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 李爽/张若琪)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)