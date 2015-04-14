《市场热谈》FCA执行长寻求同业联合以取长补短，可能在美国展开交易

FCA的一名发言人拒绝评论，但该公司外部一名了解其策略的消息人士表示，“美国现在是FCA所专注的市场。马尔基翁内正在为其任内的最后一宗交易投入很大精力，2018年将前将会有事情发生。”

**脆弱的公司**

有些业内高层表示，马尔基翁内最近的言论可能是为了掀起一轮竞购战。

“马尔基翁内是非常高明的牌手：他制造的所有噪声都是为了掩盖一个事实，即FCA的黄金年代已接近结束，”另一名与汽车业关系密切的银行家表示。

FCA在米兰上市的股票价格在最近六个月大涨了120%，但光芒背后是一家脆弱的公司。菲雅特买断克莱斯勒并在纽约上市，FCA决定分拆法拉利，并把后者多数股票分配给FCA投资者，这些因素让投资者兴奋。

但据汤森路透的数据，FCA的营业利润率只有3.4%，低于同业5.4%的平均水平，而且负债较高。

FCA需要与其它企业结盟，以弥补亚洲业务缺口、扭转企业困境和降低对接近触顶的北美市场的过度依赖。FCA在电动汽车与连接服务方面也比较弱。

FCA也计划支出480亿欧元(520亿美元)生产新款Jeep与玛莎拉蒂汽车，并改造阿尔法·罗密欧。多数产业分析师不太相信马尔基翁内能实现目标，到2018年把销量大幅提高60%至700万辆。去年FCA售出460万辆汽车，较2013年增长6%。

但FCA仍然有一些很诱人的资产：旗下的Jeep品牌全球知名，RAM品牌在美国皮卡市场地位稳固。阿尔法·罗密欧也有可能成为福斯汽车(大众汽车,Volkswagen) 旗下奥迪的强劲竞争对手。不过一名消息人士表示，大众不会热衷于全面收购FCA。(完)