《全球主要国家债券发行预告》--4月14日-4月21日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/14 日本 标售五年期公债 4/15 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 4/15 日本 标售12个月期贴现国库券 4/16 日本 标售三个月期贴现国库券 4/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联 债券 4/16 日本 标售20年期公债 4/16 西班牙 公债标售 4/20 1350 法国 标售BTF国库券 4/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/21 日本 标售流动性加强公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。