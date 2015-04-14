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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月14日-4月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 4/14          日本              标售五年期公债
 4/15          德国    40亿欧元  标售10年期联邦债券
 4/15          日本              标售12个月期贴现国库券
                                 
 4/16          日本              标售三个月期贴现国库券
 4/16          法国              标售中期政府债券(BTAN)/指数关联
                                 债券
 4/16          日本              标售20年期公债
 4/16          西班牙            公债标售
 4/20   1350   法国              标售BTF国库券
 4/21          西班牙            标售三个月和九个月期国库券
                                 
 4/21          日本              标售流动性加强公债
                                 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖；审校 徐文焰)

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