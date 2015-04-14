《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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*工商时报：
--财政部昨公布，今年第一季税收达3,534亿台币，创下近15年来同期新高，年增率达5.8%。财政部表示，去年上市柜公司税前净利高达2.33兆(万亿)台币，可望带动第二季税收朝有利方向发展。
--台债规模去年下半年以来大跃进，但金融业者指出，市场未受评等的公司债发行量爆增，占总发行量比重从前年的二成激增到56%，等于市场上的公司债超过半数没有经过信用评等检视，等同发债企业省下信评成本。
*经济日报：
--工总理事长许胜雄昨日率八大工商团体拜会立法院长王金平，表达反对加薪四法。王金平回应，重大法案一定会好好协商，加薪四法已完成初审，希望二读前好好协商，并与行政院讨论举办公听会，从长计议。
--两岸交流频繁，保险〞两岸双向理赔〞成为最新趋势，南山人寿宣布，已与中国平安人寿共同合作〞两岸双向理赔服务〞，藉由两岸保险业强强合作，打造更具特色的保险服务。
--金管会严重警告保险业资本适足率（RBC）不足的朝阳人寿，必须赶快增资，不能心存侥幸以为可以拖到年底，再不增资改善，不用等明年立即纠正措施上路，金管会就会依法接管。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。