《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

*工商时报：

--财政部昨公布，今年第一季税收达3,534亿台币，创下近15年来同期新高，年增率达5.8%。财政部表示，去年上市柜公司税前净利高达2.33兆(万亿)台币，可望带动第二季税收朝有利方向发展。

--台债规模去年下半年以来大跃进，但金融业者指出，市场未受评等的公司债发行量爆增，占总发行量比重从前年的二成激增到56%，等于市场上的公司债超过半数没有经过信用评等检视，等同发债企业省下信评成本。

*经济日报：

--工总理事长许胜雄昨日率八大工商团体拜会立法院长王金平，表达反对加薪四法。王金平回应，重大法案一定会好好协商，加薪四法已完成初审，希望二读前好好协商，并与行政院讨论举办公听会，从长计议。

--两岸交流频繁，保险〞两岸双向理赔〞成为最新趋势，南山人寿宣布，已与中国平安人寿共同合作〞两岸双向理赔服务〞，藉由两岸保险业强强合作，打造更具特色的保险服务。

--金管会严重警告保险业资本适足率（RBC）不足的朝阳人寿，必须赶快增资，不能心存侥幸以为可以拖到年底，再不增资改善，不用等明年立即纠正措施上路，金管会就会依法接管。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。