《台湾重要政经日程》--4月14日

=====================今日重要政经消息============================== 4/14(二) --09:00 行政院长毛治国赴立法院备询。 --09:40 行政院灾害防救应用科技方案总成果发表会。 ===================================================================== *4/15(三) --16:20 台湾央行公布3月银行办理人民币业务概况。 4/16(四) --14:00 台积电 公布第一季财报及召开投资人说明会。 --14:30 大立光 第一季投资人说明会。 4/22(三) --两岸三地经济日报财经高峰论坛。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 4/30(四) --08:30 台湾第一季GDP概估值。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/5(二) --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为-0.61%。 --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 5/8(五) --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)