《中国重要政经日程》--4月14日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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==========================今日重要政经日程==========================
4/14（周二）
--外交部长王毅将于4月14日至15日对南非进行正式访问。
*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，农业部副部长张桃林介绍农业面源污染防治工作有关情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
*4/15（周三）
--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人盛来运介绍2015年一季度国民经济运行情况，并答记者问。
--国务院台湾事务办公室定于上午10:00举办例行新闻发布会。
4/26（周日）
--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。
4/28（周二）
--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。
5/12（周二）
--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。
5/13（周三）
--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。