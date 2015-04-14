版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:27 BJT

《交易视点》长券追价增强信心，五年台债预期区间整理--群益金鼎证券

路透台北4月14日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一早盘市场冷清，受长券买盘持续追价增强市场信心，五年券104/6期 持续走低。本周市场预期跟随美债连动，五年券104/6期在0.98%以下预期将受到较强的阻力，市场仍是区间整理为主。十年券104/5期 区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97%-1.03%。

IRS市场冷清，仅少量成交，短线预估五年在1.25%上下整理。一年成交在0.9%。五年成交在1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐