《交易视点》长券追价增强信心，五年台债预期区间整理--群益金鼎证券

路透台北4月14日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一早盘市场冷清，受长券买盘持续追价增强市场信心，五年券104/6期 持续走低。本周市场预期跟随美债连动，五年券104/6期在0.98%以下预期将受到较强的阻力，市场仍是区间整理为主。十年券104/5期 区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97%-1.03%。