《交易视点》长券追价增强信心，五年台债预期区间整理--群益金鼎证券

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透台北4月14日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一早盘市场冷清，受长券买盘持续追价增强市场信心，五年券104/6期 持续走低。本周市场预期跟随美债连动，五年券104/6期在0.98%以下预期将受到较强的阻力，市场仍是区间整理为主。十年券104/5期 区间预估在1.50-1.55%，五年券预估在0.97%-1.03%。
IRS市场冷清，仅少量成交，短线预估五年在1.25%上下整理。一年成交在0.9%。五年成交在1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。