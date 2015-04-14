《香港报摘》--经济日报4月14日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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* 头版头条：
--港股势如破竹，恒生指数 攀上28,000点关，创七年半高位。继汇丰、花旗后，港股大好友摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略部主管郭强盛（Jonathan Garner），调升恒指目标12%至30,000点。
* 其他：
--内地券商资金吃紧，海通证券 称，董事会决定将融资类业务总规模扩大至2,500亿元人民币，同时同意在符合监管要求的前提下，可根据实际情况对融资融券业务规模进行灵活调整。
--陷债务危机的佳兆业 突然公布郭英成重任主席兼执行董事，意味郭英成将重掌佳兆业管理，而融创 则对收购佳兆业是否生变不作回应。
--零售市道转弱影响商舖租务，一间尖沙咀广东道钟表店把部分商舖推出市场分租，叫租300万港元，此外亦有化妆品店早年抢攻铜锣湾，部署于年内租约到期不续租。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。