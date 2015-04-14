《香港报摘》--经济日报4月14日

* 头版头条：

--港股势如破竹，恒生指数 攀上28,000点关，创七年半高位。继汇丰、花旗后，港股大好友摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略部主管郭强盛（Jonathan Garner），调升恒指目标12%至30,000点。

* 其他：

--内地券商资金吃紧，海通证券 称，董事会决定将融资类业务总规模扩大至2,500亿元人民币，同时同意在符合监管要求的前提下，可根据实际情况对融资融券业务规模进行灵活调整。

--陷债务危机的佳兆业 突然公布郭英成重任主席兼执行董事，意味郭英成将重掌佳兆业管理，而融创 则对收购佳兆业是否生变不作回应。

--零售市道转弱影响商舖租务，一间尖沙咀广东道钟表店把部分商舖推出市场分租，叫租300万港元，此外亦有化妆品店早年抢攻铜锣湾，部署于年内租约到期不续租。（完）

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